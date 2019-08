Golfistkám na Karlštejně vládla Boothová, Macková byla dvanáctá

23.8.

Golfový turnaj Extec CzechOne Open by Atomic Drinks série Pro Golf Tour v Karlových Varech a Sokolově (par 71, dotace 30.000 eur) - po 1. kole: 1. am. Zwirner (Rak.) 65, 2. Lieser (ČR) a Leys (Belg.) oba 66, ...9. Pokorný a Cafourek oba 68, 26. Sedláček a Siakala oba 71, 35. Zach, Kořínek a am. Balatka (všichni ČR) všichni 72.