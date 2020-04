Podle Jiméneze by španělská vláda měla po pandemii odejít

"Až bude tahle pandemie za námi, celá vláda by měla odstoupit kvůli tomu, jak nás klamala, i když znala doporučení Světové zdravotnické organizace z února," řekl Jiménez rozhlasové stanici Canal Sur.

Vládě vyčítá, že se mohly začátkem března konat demonstrace za práva žen a manifestace krajně pravicové strany Vox. Nouzový stav, omezující volný pohyb lidí v ulicích, vyhlásil kabinet od 15. března.

"Přitom mobilní veletrh v Barceloně i autosalon v Ženevě byly zrušeny, když ještě nebyly skoro žádné případy nákazy. Hned jak tohle skončí, měli by všichni odejít, protože je to jejich vina. Doufám, že to, co říkám, je slyšet hlasitě a jasně," uvedl vítěz 21 turnajů European Tour, který trvale žije v Dominikánské republice.