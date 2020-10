Golfista Lieser skončil čtvrtý na Challenge Tour v Itálii

All change at the top with just a few holes left to play:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 -14 Baldwin

🇩🇪 -13 Schneider

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 -13 Plant

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 -13 Ford

🇳🇴 -12 Johannessen

🇨🇿 -12 Lieser

🇩🇪 -12 Long#ItalianChallenge