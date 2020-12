Evropskou jedničkou je Westwood, v Dubaji vyhrál Fitzpatrick

Šanci ovládnout evropský žebříček na konci roku jako první Američan v historii měl Patrick Reed. V posledním kole ale neudržel vedení, o které se po sobotě dělil s Fitzpatrickem a dalším Angličanem Lauriem Canterem. Bonus dva miliony dolarů tak připadl Westwoodovi, který kraloval evropskému žebříčku už v letech 2000 a 2009.

"Byla to bizarní sezona. European Tour odvedla neuvěřitelnou práci, když dokázala od července týden co týden uspořádat turnaj," řekl Westwood s odkazem na restart sezony po koronavirové pauze. "Tady to všechno vyvrcholilo. Byl to skvělý finiš. Už je to dvacet let, co jsem ve Valderramě vyhrál Order of Merit (evropský žebříček). Teď to nebylo o nic lehčí, nemládnu," konstatoval sedmačtyřicetiletý Angličan.