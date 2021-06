Golfista Rahm vyhrál jako první Španěl major US Open

Golfista Jon Rahm naplnil roli jednoho z favoritů, vyhrál 121. ročník US Open a stal se prvním španělským vítězem turnaje. Na hřišti Torrey Pines v San Diegu zvítězil s šesti ranami pod par a oslavil premiérový titul kategorie major.

Šestadvacetiletý Rahm dal birdie na dvou závěrečných jamkách finálového kola a o ránu porazil Jihoafričana Louise Oosthuizena, který skončil druhý i na nedávném PGA Championship.

"Tohle je pro Seva. Vím, že si to přál hodně vyhrát," věnoval Rahm triumf třesoucím se hlasem svému krajanovi Sevu Ballesterosovi, který vyhrál pět majorů, ale na US Open byl nejlépe třetí. Bývalý první hráč světa zemřel před deseti lety v 54 letech na rakovinu.

Rahm je čtvrtým španělským vítězem majoru. Dva tituly na jednom z turnajů velké čtyřky získal José María Olazábal a jednou se radoval Sergio García.

Golfista Jon Rahm

Marcio Jose Sanchez, ČTK/AP

Pro Rahma bylo vítězství emotivní i z dalšího důvodu. Čtrnáct dnů před US Open musel kvůli pozitivnímu testu na koronavirus odstoupit před nedělním finále z turnaje The Memorial v Dublinu, kde měl v čele náskok šesti ran."Věřím v karmu, takže jsem zůstal pozitivní," řekl.

Talentovaný Rahm se po šestém vítězství na PGA Tour pomazlil s tříměsíčním synem Kepou. "Chlapče, nemáš tušení, co to pro mě znamená, ale brzy to zjistíš," řekl s úsměvem hráč přezdívaný Rahmbo, který se vrátil na post světové jedničky.

Pro Oosthuizena bylo druhé místo zklamáním. "Je to frustrující," uvedl vítěz British Open z roku 2010 v St. Andrews, který od té doby skončil již šestkrát na majoru druhý. "Hraju výborně, ale výhra na na majoru mi teď není přána. Hraju dobře, ale asi ne dost dobře," uvedl.

Na PGA Championship skončil Oosthuizen druhý za Američanem Philem Mickelsonem, kterému chybí ke kariérnímu Grand Slamu právě titul z US Open. Letos skončil na 62. místě.

Šanci na obhajobu titulu z US Open měl Bryson DeChambeau. Američan ale na závěrečné devítce chyboval, zahrál i dvě double bogey a propadl se na dělené 26. místo.