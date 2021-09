Austrálie přesunula největší domácí golfové turnaje na příští rok

"Nebylo to snadné rozhodování, jde o naše vlajkové lodě," uvedl v oficiálním prohlášení šéf svazu Gavin Kirkman. "A ačkoliv jsou počty případů covidu-19 velký problém, pořádání golfových turnajů komplikují hlavně karanténní opatření. Ne všechny země vyžadují od zahraničních návštěvníků karanténu a to staví Austrálii na poli mezinárodního sportu do nevýhody," dodal.

Zemi momentálně trápí třetí vlna pandemie a v některých částech včetně Sydney či Melbourne dál platí uzávěra. Při příjezdu z ciziny je povinná dvoutýdenní karanténa.