Day ukončil v dlouhém rozstřelu v San Diegu čekání na titul

Play off v neděli přerušila po páté dodatečné jamce tma. Dnešní dohrávku rozhodla hned šestá jamka, na které Day zahrál jednu ránu pod par, zatímco Švéd Alex Norén jednu nad par. Už na první jamce rozstřelu vypadl z boje o vítězství Američan Ryan Palmer.

"Byla to už dlouhá doba (od posledního vítězství), takže mám radost, že se mi povedlo takhle skvěle začít nový rok. Už loni na Australian Open jsem byl blízko, ale nepovedlo se mi udělat poslední rok. Jsem rád, že tady to vyšlo," řekl Day, který který se loni nemohl pořádně soustředit na golf, neboť jeho matka bojovala s rakovinou. Turnaj v San Diegu ovládl třicetiletý Australan už před třemi lety.

V nejdelším play off v historii soutěže živil naději na premiérový úspěch na PGA Tour Norén. Vítěz devíti turnajů European Tour se ale nakonec musel spokojit s druhým místem.

Někdejší dlouholetý golfový vládce Tiger Woods, který se loni v dubnu podrobil již čtvrté operaci zad, obsadil při návratu na PGA Tour po roce 23. místo. Za nejlepší trojicí zaostal o sedm ran. "Na výsledky jsem se tady docela nadřel. Nebylo to nic jednoduchého, žádný odpal doprostřed, pak přesun na green a dvěma putty do jamky. Byl to velký boj," uvedl americký golfista, jenž si pochvaloval, že turnaj absolvoval bez bolesti.