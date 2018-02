Golfistka Spilková skončila po výborném finiši v Canbeře dvanáctá

"Mám radost, byl to moc příjemný týden, korunovaný vyrovnanou hrou," uvedla Spilková na svém webu. V prvních dvou kolech hrála v paru (vždy 72 ran), ve finále měla v Royal Canberra Golf Clubu 68 ran.

V nedělním finále sice měla po bogey na páté jamce skóre +1, ale první devítku po birdie na šestce a sedmičce vylepšila na -1. To nejlepší si schovala na závěr a od patnáctky do osmnáctky zapisovala do karty jen birdie.

"Na patnáctce jsem dala birdie z několika centimetrů a pak přidala další tři, vždy po metrových patech. Potěšilo mě to, protože zpočátku jsem víc tlačila, ale nic tam nepadalo. Až poté jsem se uvolnila," řekla třiadvacetiletá Spilková.

Hned po turnaji odletěla členka globálního týmu KPMG s caddiem Martinem Konečným do Adelaide, kde ji v úterý čeká kvalifikace na Australian Open. V konkurenci 104 hráček bude bojovat o tři postupová místa.