Golfista Pepperell v Dauhá zdolal o ránu vítěze z Čeladné Fishera

Oba vedli před posledním kolem shodným součtem 200 ran a Fisher musel po třech bogey na první devítce jamek dohánět ztrátu. Téměř se mu to povedlo, pět birdie ve druhé polovině jej vrátilo do hry, ale na poslední jamce další nepřidal, poté co neproměnil pat zhruba ze tří metrů, a play off si už nevynutil.

"To byl den. Oli byl velmi těžký soupeř a já si to v závěru sám zkomplikoval," řekl Pepperell, který se dopustil jediného bogey ve finálovém kole na patnáctce a pak na závěrečném pětiparu po chybě při druhé ráně poprvé na turnaji nezahrál birdie. "Ale cítil jsem se dobře, hlavně mentálně, a pořád jsem si říkal, že tohle už vyhraju. A doufejme, že to není poslední titul," dodal vítězný Angličan.

Triumf mu vynesl šek na 236.315 eur, téměř šest milionů korun. Třetí skončil o další ránu za Fisherem Švéd Marcus Kinhult.