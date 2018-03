Nelly Kordové týden po úspěchu sestry těsně unikl triumf na LPGA

Týden po sestřině vítězství v Thajsku těsně unikl další dceři Petra Kordy triumf na okruhu profesionálních golfistek LPGA. Devatenáctiletá Nelly vstupovala v Singapuru do posledního kola v čele s náskokem jedné rány, ale dnes ji předčila americká krajanka Michelle Wieová. Mladší z dcer bývalého českého tenisty se podělila o druhé místo.

Pětadvacetiletá Jessica vyhrála na LPGA už pět turnajů, naposledy před týdnem v thajském Chonburi. Pokud by to dnes prvně dokázala i Nelly, ovládly by dva turnaje za sebou na elitním okruhu jako první sestry po 18 letech.

"Měla jsem spoustu patů, které byly hodně blízko. Určitě to bolí, ale takový je golf," řekla Nelly poté, co turnaj dokončila se skóre -16 a na poslední jamce si mohla vynutit rozstřel. Vítězná Wieová ukončila čtyřleté čekání na titul, naposledy vyhrála v roce 2014 US Open.

Jessica Kordová, jež vstoupila do sezony se zpožděním kvůli složité operaci čelisti, se v Singapuru podělila o 10. místo.