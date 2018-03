Golfista Mickelson ukončil pětileté čekání na titul

Mickelson naposledy vyhrál major British Open v roce 2013, od té doby se trápil, proto si výhry v Mexiku váží. "Je to po složitých a frustrujících letech velmi povzbudivé. Jsem rád, že jsem to prolomil. Navíc jsem to dokázal v nejsilnější světové konkurenci. Snad to bude motorem, abych zůstat na vrcholu," řekl.

V závěru nedělní osmnáctky přitom Mickelson málem o šanci přišel. Po bogey na jedenáctce, na které musel hrát z křoví, se ale dostal zpět do hry po birdie na patnáctce a šestnáctce. "Především to na šestnáctce bylo důležité, protože jsem se dotáhl na lídra (Thomase) a udržel se ve hře," řekl Mickelson.

Po čtyřech kolech skončili Mickelson a Thomas shodně na skóre -16 a o vítězi rozhodl rozstřel. Na tříparové sedmnáctce s greenem za vodou zahrál Thomas, loňský hráč roku na PGA, příliš dlouhou první ránu a par nezachránil. Mickelson naopak těsně minul pat do birdie a krátkým doťuknutím do paru stvrdil triumf. Místo propadu ze světové padesátky žebříčku se tak posunul na osmnácté místo.

Od British Open potřeboval sto dva turnajů po světě, aby mohl znovu zvednou trofej nad hlavu. "Má pro mě velký význam a pevně věřím, že tohle není vrchol a budu pokračovat ve zlepšení," uvedl Mickelson, nově nejstarší vítěz turnaje ze série World Golf Championship. O tři roky překonal Vijaye Singha z Fidži.

V rozstřelu mohl být rovněž Angličan Tyrrell Hatton. Ještě před poslední jamkou měl stejné skóre jako oba Američané, ale zahrál bogey. Skončil proto na děleném třetím místě společně se Španělem Rafou Cabrerem Bellem.