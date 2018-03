Spilková si poprvé zahraje major US Open

Golfistka Klára Spilková si poprvé v kariéře zahraje major US Open. Do turnaje dotovaného částkou pět miliónů dolarů se dostala díky loňskému umístění do pátého místa v žebříčku Ladies European Tour (LET), v kterém skončila čtvrtá. Hrát se bude 31. května až 3. června v Shoal Creek v Alabamě.