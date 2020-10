Prymula zmrazil na dva týdny veškeré sportovní aktivity. S jedinou výjimkou

"Čísla přírůstků jsou známkou, že stabilizace je bez dalších opatření nemožná. Reprodukční číslo se zvedlo nad 1,2 a je jasné, že musíme omezit kontakty osob. Rozhodli jsme se proto velmi dramaticky omezit, prakticky zmrazit volnočasové aktivity," uvedl Prymula na tiskové konferenci po jednání vlády k novému souboru opatření, který se dotýká zejména školství, sportu a kultury.

Vládní opatření přitom dolehne na amatérský i profesionální sport. "Od pondělí budou zrušeny veškeré sportovní aktivity, ať profesionální či volnočasové ve vnitřních prostorách. Venkovní aktivity mohou probíhat do počtu dvaceti účastníků," oznámil Prymula.

Evropská liga má zelenou

Zastaveny tak budou i nejvyšší soutěže typu fotbalové ligy a hokejové extraligy. "Jedinou výjimku uděláme v případě významného mezinárodního utkání typu fotbalová Evropská liga. Samozřejmě ale bez diváků," doplnil ministr zdravotnictví s poukazem na domácí duely EL Sparty a Liberce, které mají oba celky sehrát 22. října proti Lille, resp. Gentu. Slavia zahájí ten samý den své pohárové působení na hřišti izraelského Beer Ševa.

Už dnes v noci pak začne platit uzavření některých vnitřních sportovišť. "Zavřeny budou i posilovny, bazény a koupaliště, protože tam rovněž dochází ke kontaktům. Tady platí zákaz už od půlnoci ze čtvrtka na pátek," poznamenal Prymula.

Vlasák: Dva týdny vydržíme

Nová opatření s sebou nesou pro sportovní subjekty další komplikace, ať už ekonomické či organizační. „Čtrnáct dní prostě musíme vydržet. Pokud se nebude hrát opravdu jen dva týdny, volné termíny bychom pak měli být schopni najít. Kdyžtak se prostě bude víc hrát než trénovat," řekl Sport.cz sportovní manžer hokejové Plzně Tomáš Vlasák.

„Po vypršení dvoutýdenního nařízení to bude chtít tři čtyři dny na trénink a pak se, doufejme, bude moci zase začít hrát. Kdyby ale zákaz sportu měl trvat déle, to už by bylo horší," doplnil Vlasák s tím, že zásadní pro všechny kluby nyní je dokončení a schválení mimořádného dotačního programu, který by měl profesionálním klubům kompenzovat finanční ztráty.

„To je pro všechny kluby ta zásadní a troufám si říct i životně důležitá věc. Potřebujeme vědět, jak to bude dál, jestli budeme moci přežít," dodal Vlasák.