Ledecká a pánský časopis? Jen kvůli bráchovi

Sama to nabízí na sítích. Ale hned přidává vysvětlení, co ji přivedlo k nahlížení do pánského časopisu. „Hádejte, na co koukám?," vyzývá ty, kteří navštěvují její facebookový profil. Hádat můžou, ale hned je ujišťuje, že zobrazená Klářina prsa rozhodně nezkoumá.

https://www.facebook.com/esterledecka.cz/posts/1800542533367913

Ale o poprsí přece jen jde. Ovšem kreslené, jak ukazuje další foto. „Můj brácha Jonáš dělá do Playboye dvoustranu fórů a komiksů," připomíná dvakrát zlatá olympionička svého výtvarně zdatného sourozence.

Ten dodal výslednou podobu kombinéze, v níž řádí na sněhu, v posledních dnech ale přece jen vyměnila fotografie ze sněhu za ty spíše letní. I na zatmění měsíce došlo...

Lyže a snowboard musí dostat nějaký čas na oddech.