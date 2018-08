Léčí omrzliny, Jizerskou 50 ale poběží

Na jaře se stal pátým Čechem, který zdolal Korunu světa a málem ho to stálo život. Teď se horolezec Ivo Grabmüller uzdravuje a pomalu vrací ke sportu. V sobotu se zúčastní letní varianty Jizerské 50. V plánu má zatím jen nejkratší trasu na 12 kilometrů a jeho hlavní ambicí je zatím běžet pro radost.

„Opravdu teď netuším, co dokážu. Ani nevím, jaká bude konkurence. Když to někdo poběží třeba za 42 minut, tak od něj dostanu čtvrt hodiny... Ale já se určitě vrátím. Chce to jen čas, uzdravit si ruce a v zimě jsem zpátky," říká odhodlaně rodák z Prachatic.

Na jaře výstupem na Mount Everest teprve jako pátý Čech dokázal vystoupat na nejvyšší hory všech sedmi kontinentů. Neobešlo se to však bez komplikací. Na nejvyšším místě planety mu došel kyslík a šlo mu o život. Při zdlouhavém a náročném návratu mu pak omrzly všechny prsty na pravé ruce, které si dodnes léčí. Do konce července je měl zavázané.

„Ještě to bude chvilku trvat. Prsty jsou zahojený, ale nehýbají se. Teprve začínám chodit na rehabilitace, abych to rozpohyboval. Naučil jsem se podepisovat dvěma prsty, ukazovákem a palcem, ale ten je tedy ještě malinko invalidní, tak uvidíme," prozrazuje. Bude to potřebovat, neboť v Bedřichově se zúčastní spolu s fotbalisty Davidem Lafatou a Luďkem Zelenkou autogramiády.

Prsty na nohou má v pořádku, ale při běhu ho limitují paradoxně i ty na rukách. „Při běhu se teď trošku bojím. Z kopců jsem byl vždy trochu kaskadér, tak nevím, jestli malinko neuberu. Zkrácené prsty jsou totiž hodně citlivé. Když jenom někde cvrnknete, tak z toho okamžitě crčí krev, takže je to trochu na prd," povídá a přemítá o tom, jak ruce chránit.

„Na rukavici to asi úplně nebude, ale něco budu muset vymyslet. Alespoň si to zavázat, abych se někde ‚nezkramařil'," uzavírá všestranný sportovec, který několikrát běžel i zimní variantu Jizerské 50 a nejlépe doběhl v roce 1995 celkově sedmý. Jeho hlavní doménou je však triatlon.