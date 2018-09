ŽIVĚ: Boj o smlouvu. Ester může klidně závodit za jinou zemi, říká Janek Ledecký

Ledecká minulý týden odjela na soustředění do Chile a její agentura v pondělí rozeslala médiím informaci, že hvězda zasněžených svahů stále nemá novou reprezentační smlouvu a její podpis si lyžařský svaz vynucuje ultimativním jednáním. Ledecké údajně mělo hrozit blokování startů v testovacích závodech a zastavení financování přípravy.

Svaz o smlouvě pro Ledeckou jednal v úterý a výstupem zasedání bylo odhalení podmínek navrhované smlouvy, podle níž by Ledecká měla mj. dostat na příští sezónu o 800 000 korun, jejichž vyplacení bylo původně vázáno podmínkami. "Ohrazujeme se proti bezprecedentnímu nařčení, že vydíráme Ester Ledeckou a nejednáme o podmínkách reprezentační smlouvy. To jsme se shodli, že to tak není. Není to úplně obvyklé, že v průběhu jednání zveřejňujeme podmínky. Je to nestandardní postup, ke kterému jsme byli vyzváni," uvedl předseda svazu Lukáš Sobotka.

Na to Sport Invest bezprostředně reagoval tvrzením, že svaz lže. „Zástupci Svazu lyžařů lžou a záměrně překrucují fakta. Jsme připravení dokázat, že Ester bylo vyhrožováno zastavením financování její přípravy spojené s nepřihlašováním na závody, pokud nepodepíše reprezentační smlouvu do 31. srpna 2018. Zároveň máme po výstupech zástupců Svazu lyžařů pocit, že se zásadně rozcházíme ve vnímání základního problému ohledně reprezentační smlouvy," uvedla agentura v úterý večer s tím, že více sdělí na středečním brífinku. Na něm se má k problému vyjádřit jak jednatel Sport Investu David Trávníček, tak otec Ester Janek Ledecký.