Velkolepý let! Ledecká už znovu v akci, tentokrát na jižní polokouli

Inspirována nedávnou letní zábavou se i v zimních podmínkách pustila do vzdušných dobrodružství. Ester Ledecká už trénuje na jižní polokouli na lyžích. A zase létá, jak dokumentuje na facebooku a jak to ostatně při sjezdu bývá.

Z dovolené ve Středomoří dvojnásobná olympijská vítězka přeladila na zimu. Její tým se pustil v minulých týdnech rázně do boje o finance, sama zamířila do Chile, kde si v těchto týdnech dává dostaveníčko lyžařská a snowboardingová špička. Zejména lyžařské rychlostní disciplíny lze pilovat.

https://www.facebook.com/esterledecka.cz/videos/342926106445804/

Andy nabízejí excelentní terény, což ukazuje obrázek, který umístila na sítě. V nadcházející zimě se opět hodlá pustit do boje na dvou frontách - na lyžích i na prkně. To letní vylepšené technologií hydrofoiling, kterou zkoušela v Řecku, už opustila. Teď už je to zase dril v zimních podmínkách.

„Učím se létat," napsala třiadvacetiletá sportovní hvězda k videu z Řecka. A teď přidala Leteckou výuku - díl druhý. Její skok na lyžích měřil zjevně více než dvacet metrů. Předpisově zabalená do vajíčka zvládá letovou fázi, přistání zachyceno není, ale zjevně jej zvládla bez problémů.

Do Evropy by se měla vrátit do konce tohoto měsíce, 28. září se má zúčastnit oslav 100 let českého sportu.