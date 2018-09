Portyk se stal počtvrté za sebou mistrem republiky v letní severské kombinaci

Dvaadvacetiletý Tomáš Portyk předvedl ve skokanské části na můstku s umělou hmotou HS100 na Ještědu nejdelší pokus ze všech aktérů. Dopadl na značku 92 m, což mu zajistilo náskok dvaceti vteřin před Lukášem Daňkem, jenž zdolal vzdálenost 90,5 m. O třetí pozici se dělili dva sdruženáři, ale už s výraznějším časovým odstupem 1:06 min - Miroslav Dvořák s 85,5 m a Jan Vytrval s 86 m. Druhý nejdelší skok sice předvedl sedmnáctiletý Petr Šablatura s 91,5 m, ale dorostenci skákali v porovnání s muži z nájezdu o šest oken vyššího.

Do běžecké části však už Dvořák s Vytrvalem ani nejlepší junior David Zemek nenastoupili, po návratu ze zahraničního soustředění a závodů prodělávají virózu. Tím měl Portyk cestu za primátem usnadněnou, ale v jeho současné formě by ve Vesci zřejmě nenašel rovnocenného soupeře. Kontroloval v pohodě čelo a svůj náskok před reprezentačním kolegou Daňkem neustále navyšoval. Při absenci dalších reprezentantů vystoupil v absolutním pořadí na třetí příčku mladík Šablatura.

Juniorský mistr světa chyběl

Šampionátu se nezúčastnil juniorský mistr světa Ondřej Pažout, jenž 26. září podstoupil operaci, při níž mu byly z ramene vyjmuty vyztužovací dráty a lékaři mu naordinovali desetidenní klid.

„Portyk vyhrál naprosto zaslouženě, i když ve skoku měl ještě určité rezervy. Je to v současnosti jasný lídr našeho družstva, který v přípravě vše poctivě odtrénoval. Bohužel, Dvořák s Vytrvalem do běhu nemohli nastoupit. Jsme rádi, že oba závodníci absolvovali alespoň skok, neboť si mohli vyzkoušet nové vázání. Naopak slušný výkon podal Daněk, který měl před nedávnem měsíční výpadek kvůli bolestem kolena, ale s pomocí fyzioterapeuta se už snad dává dohromady," hodnotí průběh letního mistrovství republiky reprezentační trenér Marek Šablatura.

Počátkem října se vydají čeští sdruženáři do Oberhofu, kde je čeká třídenní skokanský trénink, poté se přesunou za můstkem do Klingenthalu. Po následné pětidenní přípravě v domácích podmínkách už zamíří jedna část družstva do Norska (Dvořák, Pažout, Vytrval), druhá (Portyk, Daněk, Zemek) do Oberhofu. Po návratu se reprezentanti vydají na dva dny do Innsbrucku a odtud do Ruky, kde mají na programu společné soustředění s elitními finskými sdruženáři.