Ďábel se jmenovkou Ronaldo! Zdolává nástrahy, sklízí obdiv

Kudy k úspěchu? Zdaleka není vše jen o sněhu a v přípravě na něm. To je pro lyžaře samozřejmost. Jak na to, odhaluje dvacetiletý akrobat Andri Ragettli. Snad nikoho nesplete, že cestu po pozoruhodné tréninkové dráze zvládá v dresu Cristiana Ronalda.

Spoustu nástrah dokáže zvládnout bez zakolísání, což potvrzuje přiložené video, se kterým sklízí obdiv na sítích. Zdolat ďábelský parkour na jeden zátah se mu ovšem povedlo až na 53. pokus.

Už v minulosti nechal Švýcar nahlédnout do tréninkové kuchyně. Šílené kousky předváděl třeba i v létě v Curychu.

https://www.facebook.com/andri.ragettli/videos/512018322571170/

Do bojů se čas od času vrhá oděn do Ronaldova dresu, a to nejen v tělocvičně v Engelbergu.

https://www.facebook.com/andri.ragettli/posts/1771902066191436

Že volí dobré tréninkové metody, potvrzuje i fakt, že vyhrál první závod SP v Big Airu v Cardroně na Novém Zélandu.

https://www.facebook.com/andri.ragettli/videos/1047896695380332/