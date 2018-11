Lyžař Berndt vyhrál slalom FIS v Itálii

"Věděl jsem, že můžu vyhrát. Ve druhém kole se mi povedla jízda bez větší chyby, a to i když trať už byla dost rozbitá," citoval Berndta svazový web. "Beru to jako dobrý závod na rozzávodění. V trénincích jsem se občas trápil a nevěděl, co od toho čekat," dodal.

Třicetiletý reprezentant byl na startu i ve středečním prvním závodě, ten ale nedokončil.