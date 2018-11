Lyžařská hvězda Svindal je po operaci palce na ruce

Svindal si přivodil podobné zranění jako Němec Felix Neureuther, který kvůli fraktuře palce nemohl dnes obhajovat loňské prvenství ve slalomu v Levi. Olympijský vítěz ve sjezdu Svindal si v americkém Copper Mountain pro změnu poškodil vazy.

"Malý pád, malé zranění. Ale bylo to trochu komplikovanější, než se původně zdálo, takže jsem se rozhodl pro operaci," uvedl Svindal na sociálních sítích pod snímkem z nemocničního lůžka. V Kanadě ale nechce při superobřím slalomu a sjezdu v příštím týdnu chybět. "Mělo by to být OK," vzkázal.