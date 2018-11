Snowboardcrossařka Samková začala sezonu čtvrtým místem v EP

Česká reprezentace vyrazila na Pitztal, protože kvůli nedostatku sněhu sešlo z plánované přípravy ve Finsku. Olympijská vítězka ze Soči a majitelka bronzu z Pchjončchangu Samková vyhrála kvalifikaci, čtvrtfinále i semifinále a vedla i ve finále, než upadla. Z výhry se radovala Britka Charlotte Bankesová.

"Jezdilo se mi docela dobře. Nebylo to tak hrozné, ale nebylo to ani skvělé," uvedla Samková na sociálních sítích. "V poslední jízdě jsem si spravila chuť, i když jsem spadla v půlce. Povedl se mi poprvé start docela a jela jsem první, ale hodně jsem zahranila, a jak to bylo měkký, tak mi sníh vzal špičky. Vlastně mi to ale vůbec nevadí a jsem spokojená," řekla po prvním startu v Evropském poháru po třech letech.

Vendula Hopjáková skončila třináctá a Kateřina Louthanová osmnáctá. Mezi muži byl z Čechů nejlepší 25. Radek Vintr.