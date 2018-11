Ledeckou v Kanadě rozmazlují. Už má i krb, začíná zimní pohádka

Jaké máte dojmy z přípravy v Nakisce a prvních tréninků v Lake Louise?

Obě místa miluju. Vždy se sem těším, užívám si nádherné kopce i perfektně zajištěný trénink.

Však jste se při sjezdu v Lake Louise vloni poprvé prosadila do elitní desítky.

Je to krásný kopec. Vloni sněžilo a viditelnost nebyla ideální, i tak byla trať perfektně připravená. Blíží se Vánoce, všechno je slavnostní, začíná tu být taková pohádková zima.

Už se na lyžích na startu sezony cítíte optimálně?

Mám to trochu složitější v tom, že jezdím i na snowboardu, nikdy nebudu mít natrénováno jako ostatní lyžařky. Škoda že zima není delší, nebo aspoň kalendář zorganizovaný, abych stíhala oba sporty. Třeba mistrovství světa jsou výjimečně ve stejnou dobu, tak jsme žádali FIS, jestli by šampionát ve snowboardingu neposunuli o pár dnů dopředu, ale zatím nemáme odpověď. Bylo by to fajn i pro fanoušky, rádi se chodí koukat na exota jako jsem já. (úsměv)

Sezona vám začíná zostra, od pátku do neděle třemi závody. Vyhovuje?

Já bych nejradši jela aspoň deset závodů! Miluju, když je jich hodně na jednom místě.

Nevylekalo vás několik čerstvých zranění vašich soupeřek včetně Lindsey Vonnové?

Já jedu vždycky tak, abych měla vše pod kontrolou. Tak to mám v sobě nastavené. Při závodě odevzdám maximum, co mám natrénováno, ale neriskuju.

Cítíte v Kanadě nějaký efekt svého olympijského zlata?

Změnu necítím. Jen v hotelu mám rok od roku lepší apartmá. Teď už i s krbem, několika koupelnami, ložnicemi a tak. Mám pocit, že mě tu rozmazlují. (úsměv) Pro mě je pořád významnější než olympiáda Světový pohár, který už jsem třikrát vyhrála ve snowboardingu. V lyžování jsem pořád na začátku, vždyť sjezdů jsem zatím jela jedenáct a super-G devět.