Uzdravený Luitz porazil i Hirschera a vede po 1. kole obří slalom

Rok po vážném zranění kolena útočí německý lyžař Stefan Luitz na vítězství v obřím slalomu Světového poháru v Beaver Creeku. Porazil i hvězdného Rakušana Marcela Hirschera, a to o 15 setin sekundy. Ze třetí příčky půjde do druhého kola Nor Henrik Kristoffersen.