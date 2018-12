Světlá česká lyžařská budoucnost? Zlatovláska v péči legend sní o úspěchu

Není toho mnoho, co by české běžce na lyžích mohlo v současnosti těšit. Kateřina Razýmová i Petra Nováková v úvodu sezony bojovaly se zdravím, na body stále čekají i muži, které v distančních závodech až na výjimky od nejlepších dělí propastné ztráty. Pomyslným světlem na konci lyžařského tunelu by mohla být osmnáctiletá Barbora Havlíčková, pokud své juniorské úspěchy dokáže časem přenést i mezi dospělé.