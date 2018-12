Johaugová vládla lyžařkám i v Beitostölenu

Sedminásobná mistryně světa Johaugová zvítězila o více než minutu před Švédkou Charlotte Kallaovou. Třetí skončila další domácí závodnice Ingvild Flugstad Östbergová, kterou trojnásobná olympijská šampionka Kallaová předstihla díky výbornému závěru o pouhé dvě desetiny sekundy. Na posledním mezičase necelé tři kilometry před cílem byla Kallaová ještě čtvrtá.

"Tohle je moje místo, Beitostölen miluju. Byly úžasné podmínky a spousta sněhu. Po minulém víkendu jsem byla hrozně unavená, ale naštěstí jsem se z toho dostala," řekla Johaugová, která před týdnem v Lillehammeru vyhrála volnou desítku i stíhací závod. Se ziskem 500 bodů má v čele Světového poháru na druhou Kallaovou k dobru 131 bodů.

Jediná Češka dojela sedmačtyřicátá

Jediná česká lyžařka na startu Kateřina Razýmová obsadila 47. místo se ztrátou 4:46,5 minuty na Johaugovou.

Röthe vybojoval třetí triumf ve Světovém poháru v kariéře s náskokem 35 sekund před krajanem Martinem Johnsrudem Sundbym. Třicetiletý Nor navázal na týden staré vítězství na poloviční trati z Lillehammeru. Do čela seriálu se vyhoupl Rus Alexandr Bolšunov, který doběhl šestý. Röthe je druhý o 32 bodů zpět. Do první desítky se v Beitostölenu, kam se Světový pohár vrátil po devíti letech, prosadili jen domácí lyžaři a Rusové.