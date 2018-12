Ledecká slavila první místo a vede Světový pohár. Spálila ale prkno

"Byl to úplně jiný kopec než ve čtvrtek. Jiné podmínky, jiný sníh, mnohem zmrzlejší než v Carezze. Ostatní holky zajely fantastický závod, takže z vítězství mám velkou radost. I kvůli tomu, že se mi v průběhu závodu nevyhnuly komplikace. Spálilo se mi závodní prkno, u hrany je to dost špatný a každou jízdou se to zhoršovalo. Uvidíme, zda se vůbec podaří prkno opravit, takže z toho jsem trošku smutná. Na druhou stranu to byl krásný závod," okomentovala Ledecká poslední dva závody.

Třiadvacetiletá Ledecká je trojnásobnou královnou pohárového seriálu v paralelních disciplínách. Na prkno se tradičně rychle přeorientovala z lyží, neboť ještě před týdnem bodovala v superobřím slalomu SP ve Svatém Mořici.

Ilustrační foto: Dobře naladěná Ester Ledecká v cíli závodu SP v Cortině d'Ampezzo.

Vlastimil Vacek

"Právě v tuto chvíli přejíždíme do Val Gardeny, dorazit bychom měli ještě v noci. V neděli budu mít pravděpodobně volný den, maximálně si půjdu lehce zajezdit, abych se opět adaptovala na lyže. Nyní jsme měli hodně cestování a náročný program, takže to krátké volno by asi nebylo na škodu. Musím se tam opět naučit lyžovat a zároveň se naučit kopec," prozradila dvojnásobná olmypijská vítězka nejbližší program.

V Cortině nenašla v žádné jízdě přemožitelku. Před vyřazovacími jízdami vyhrála i kvalifikaci, poslední soupeřka Zoggová několik bran před cílem upadla. Šestnácté vítězství si Ledecká připsala při 44. startu na snowboardu ve Světovém poháru, na stupních vítězů byla již počtyřiadvacáté.

"Mám to tady moc ráda. Loni jsme měli denní závod, dneska pro změnu večerní. Což bylo krásný, protože to automaticky dodá závodu slavnostnější ráz včetně ohňostroje apod. Ačkoliv jsme tu byli jen dva dny, moc jsem si to užila. Krásně mě tady rozmazlovali," usmála se.

Ester Ledecká na archivním snímku během snowboardového tréninku před olympijským závodem.

Ivana Roháčková