Lyžařská hvězda si vyzkoušela slalom, tentokrát ale na obloze

Mikaela Shiffrinová toho podle svých slov prožila už hodně. Avšak to, co si fenomenální lyžařka vyzkoušela toto úterý, prý bylo tím nejúžasnějším zážitkem. Čtyřiadvacetiletá Američanka usedla do stíhačky F-16 a z letu byla doslova unešená. „Nemohla jsem ani pořádně dýchat, byla to ta nejúžasnější věc, kterou jsem kdy zažila“ prohlásila pětinásobná světová šampionka.