Skokanské můstky v Liberci mají po opravě opět certifikaci FIS

Skokanské můstky na Ještědu v Liberci mají po opravě opět certifikaci Mezinárodní lyžařské federace FIS, která je nutná pro pořádání českých i mezinárodních závodů. Rekonstrukce trvala zhruba dva měsíce a vyžádala si zhruba půl milionu korun, řekla dnes novinářům za skiareál Renata Balašová. Svaz lyžařů by na Ještědu rád uspořádal Světový pohár v roce 2021, už příští rok v únoru by tam měl být závod FIS Cupu.

O certifikaci přišly můstky loni na podzim. "I když to není naše povinnost ze smlouvy s městem Liberec, rozhodli jsme se investovat část vlastních prostředků do opravy nejnutnějších technických závad, které byly příčinou ztráty certifikace FIS k závodní činnosti," uvedl ředitel skiareálu Ještěd Jakub Hanuš. Skiareál s můstky má v pronájmu od města společnost TMR Ještěd.

Poškozená byla nájezdová stopa, která se musela rozebrat a zničené díly nahradit novými. Předělávat se muselo také například bednění na dojezdu, aby bylo pro skokany bezpečnější. Získání certifikátu na dalších pět let trenér skokanů David Jiroutek přivítal. "Je důležité, že můžeme trénovat u nás na stejně kvalitním můstku jako v zahraničí. Nám to tu naši práci strašně ulehčuje," uvedl. Cesty do zahraničí jsou podle něj únavné a finančně náročné.

Bude opět Světový pohár?

První závod na Ještědu po obnovení certifikace se uskuteční 14. září, kdy se bude v rámci akce Oslavy Ještědu konat letní mistrovství České republiky ve skoku na lyžích. Certifikace je zároveň první podmínkou k možnosti pořádat v Liberci i Světový pohár. Naposledy se na Ještědu skokanská elita představila v zimě v roce 2009, kdy se v Liberci konalo mistrovství světa v klasickém lyžování. Sdruženáři na Ještědu v rámci SP soutěžili v únoru 2012.

Delegát FIS Christian Kathol dnes novinářům řekl, že v Liberci by se měl v únoru příštího roku konat závod FIS Cupu, což je obdoba Evropského poháru. Můstky jsou podle něj způsobilé pro pořádání závodů. Generální sekretář svazu lyžařů Jakub Čeřovský uvedl, že mají pro roky 2020 až 2022 v plánu pro Ještěd žádat o pořadatelství závodů letní Grand Prix. "A v roce 2021 tady chceme uspořádat zimní Světový pohár," dodal.

Na Ještědu je střední a velký můstek, podle Balašové budou se svazem lyžařů a městem ještě řešit, jak zajistit financování, aby tam mohli čeští skokané trénovat i v zimě. "Příprava můstků před sezonou stojí 1,4 milionu korun," dodala. Podle ní se pokusí do budoucna ve spolupráci s městem získat dotaci na modernizaci nájezdové stopy. Za současného stavu její příprava trvá 14 dnů, nové technologie umožňují její zprovoznění za dva dny. Můstky by také potřebovaly kvůli nevyzpytatelnému větru na Ještědu vybavit ochrannými sítěmi.