Jizerská padesátka se jede na běžkách klasickou technikou na trati dlouhé přibližně padesát kilometrů v Jizerských horách po Jizerské magistrále. V posledních letech se v rámci ní jezdí i další závody, a to 30 kilometrů volnou technikou, 25 kilometrů klasicky, 10 kilometrů klasikou, sprint 1,5 kilometrů soupažnou technikou, dětské závody, firemní štafety 4×3 kilometry a Jizerská 50 Run.

Milovníci historie si zde také přijdou na své, protože se jede ještě netradiční závod s názvem historičtí lyžníci, při kterém závodníci musí ujet 400 metrů v historických kostýmech. Závod Jizerská padesátka je součástí Worldloppet, Ski Tour a Ski Classics.

Kde a kdy se jede Jizerská 50

V roce 2020 se Jizerská 50 jede 9. února od 9 hodin ráno. Začíná se na Ski stadionu Bedřichov. Mapu závodu najdete zde.

Startovní listina a registrace

Startovní listina čítá tisíce závodníků. Jejich kompletní seznam najdete tady. Startovní čísla elitních závodníků budou finálně určena až týden před závodem.

Registrovat na závod se můžete zde. Výdej startovních čísel a osobní registrace proběhnou od 6. do 8. února (oba dny od 9 do 20 hodin) v OC Nisa Liberec. Poplatek za registraci činí 2400 korun, pokud budete platit předem převodem, nebo 3000 korun, pokud budete platit až při přebírání startovního čísla. Platba předem je možná do 26. ledna. Pozor, na místě se bude dát platit pouze hotově.

Startovní čísla budou vydávána pouze při předložení občanského průkazu či jiného dokladu totožnosti. Pokud budete číslo vyzvedávat pro někoho jiného, musíte mít jeho plnou moc.

Doprava

Závodníci mají autobusovou kyvadlovou dopravu na závod zdarma, ostatní za poplatek. Autobusy jezdí z Liberce, Jablonce nad Nisou a Janova nad Nisou.

Pokud pojedete autem, mějte na paměti, že v neděli 9. února bude od 6 do 9 hodin ráno Bedřichov uzavřen. Rezervaci parkovacího místa je nutno udělat předem. Můžete ji provést on-line při registraci za poplatek 300 korun. Parkovací kartu dostanete při vyzvednutí startovního čísla. Počet parkovacích míst je ale omezený. Kompletní informace o dopravě a ubytování najdete zde.