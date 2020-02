Na Ledeckou řvali už na startu. Pro fanoušky připravila speciální odměnu

V reproduktorech vyhrávaly německé šlágry, rozjaření fanoušci oslavovali triumf domácí sjezdařky Viktorie Rebensburgové, ale hodně veselo bylo v týmu oblečeném do bund s označením All STR Team. Ester Ledecká se podruhé v kariéře ve Světovém poháru postavila na stupně vítězů, když ve sjezdu v Garmisch-Partenkirchenu brala třetí místo. A stejné pořadí jí dál patří v celkovém hodnocení disciplíny.

Po tréninku jste napočítala ve své jízdě osm chyb. V závodě jste předvedla bezchybnou jízdu?

Perfektní nebyla, ale docela dobrá ano. Snažila jsem se dělat, co mi kluci poradili, a poradili mi dobře. Navíc jsem měla perfektně připravené lyže od Miloše (Machytky), tělo od Médi (Michala Lešáka) a kluci Bankovi opět odvedli vynikající práci. Já už jen sjela kopec.

Ale hodně rychle. Překvapilo vás něco na trati, nebo už ji tu znáte takřka dokonale?

Nic mě nepřekvapilo. Už na startu jsem věděla, že bude rychlejší než při tréninku, časy byly lepší asi o tři sekundy, což je dost velký rozdíl. Jen jsem se snažila si připravit hlavu, že všechno bude přicházet rychleji a budou tam působit daleko větší síly.

Ester Ledecká si dojela pro třetí místo a druhé stupně vítězů ve sjezdu v sezoně

Marco Tacca, ČTK/AP

V prostoru cíle jste měla oba rodiče, v hledišti byli i děda s babičkou. Jistě vás těší, jak jste se jim předvedla.

Já tu mám strašný fan club. Je tu hrozně moc Čechů, byli slyšet, strašně jim děkuju. Spousta jich byla i na startu, kam se dá dojet docela blízko. Měla tam jsem snad nejsilnější aplaus ze všech v porovnání s holkama, které jely přede mnou.

Už po tréninku vám prý fanoušci přinesli vaši oblíbenou čokoládu.

A já jim slíbila startovní číslo, tak doufám, že je někde objevím.

Nakopne vás, když hned na startu máte takovou podporu?

Určitě. Popravdě, nejsem na to moc zvyklá. Jednou mě ve to Val Gardeně úplně rozhodilo, jak tam všichni hrozně řvali. Já z toho byla tak vykulená, že jsem asi do čtvrté brány přemýšlela, proč řvou, jestli je to na mě. Teď, když jsem viděla ten dav, už jsem čekala, že by se to mohlo opakovat a bylo to moc fajn.

Poznáte podle svých pocitů už během jízdy, jak je povedená?

Je to den ode dne. Občas si myslím, že jsem od rána v háji a vůbec mi to nejde, nemám sílu ani na rozjížděcím kopci a pak předvedu skvělou jízdu. Nebo se naopak cítím dobře a úplně to nevyjde. Takže se snažím moc nepozorovat.

V této sezoně už jste ve sjezdu počtvrté v elitní desítce, čemu přičítáte takový posun?

Myslím, že jsem se zase naučila o trochu rychleji lyžovat. (úsměv) Je to spousta věcí, které si sedly dohromady. Navíc mám zase o něco víc zkušenosti, na tomhle kopci jsem už počtvrté, i když vloni se mi to tu nepovedlo, ale i to byla zkušenost. A právě ty zkušenosti, které nabírám každý závod, jsou ohromně důležité a dělají strašně moc. Víc si věřím, jsem sebevědomější, vím, co od toho kopce čekat. A to je znát.