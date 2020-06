Ruská skokanka dostala za zmeškané testy distanc na 18 měsíců

Mladá ruská skokanka na lyžích Alexandra Kustovová dostala distanc na 18 měsíců za porušení pravidel o nahlášení pobytu pro potřeby dopingových komisařů. Ruská antidopingová agentura (RUSADA) jednadvacetiletou závodnici potrestala zpětně od loňského listopadu, činnost má zastavenou do května příštího roku.

Dvojnásobná stříbrná medailistka z juniorského mistrovství světa Kustovová v důsledku neposkytnutí místa pobytu zmeškala tři dopingové kontroly během 12 měsíců.

"Už v loni v srpnu, kdy to všechno začalo, nám bylo jasné, že nemůžeme čekat žádnou shovívavost, i vzhledem k posledním trendům ve světové antidopingové sféře. Sašu její nerozvážnost, když to řeknu mírně, přišla draho," uvedl šéf ruských skokanů a sdruženářů Dmitrij Dubrovskij. "Saša se potrestala sama nedostatkem disciplíny. Je to i varování pro ostatní," dodal.