Lyžařská federace plánuje nové rychlostní závody Světového poháru u Matterhornu

Specialistkám na rychlostní závody včetně Ester Ledecké by přespříští lyžařská sezona měla začít o měsíc dříve. Mezinárodní federace FIS totiž připravila novinku a hned po tradičních zahajovacích obřích slalomech v Söldenu na konci října by následovaly nové závody Světového poháru v Zermattu a Cervinii na hranicích Švýcarska s Itálií.

"Jsem nadšený z této inovace, která posune náš sport," řekl předseda FIS Johan Eliasch. Pod legendárním Matterhornem by se měly jet sjezd a superobří slalom mužů i žen, a to od sezony 2022/23.

"To nám umožní mít sezonu bez přerušení od října do března a také to posílí kalendář rychlostních disciplín," pochvaloval si Eliasch.

Rychlostní lyžaři si totiž v posledních letech stěžovali, že ve Světovém poháru je více technických disciplín. Po Söldenu museli čekat měsíc i více, než přišly na řadu sjezdy či super-G v Severní Americe. Závodní tratě u Matterhornu navrhl olympijský vítěz Švýcar Didier Defago. Jedinečnost sjezdu bude spočívat v tom, že poprvé v historii povede ve dvou zemích: start bude na Gobba di Rollin ve Švýcarsku a cíl v Laghi Cime Bianchi v Itálii.