Samková ladí na olympiádu, bude skákat z třetího patra

Snowboardkrosařka Eva Samková doléčuje zraněné rameno a po třech týdnech se vrací do plného tréninku. Míří na soustředění na Dolní Moravě, kde pro ni a její kolegy vyroste kopie olympijského startu v Koreji. Takový start totiž ještě neokusili. „Skáče se ze sedmi metrů, nikdy nic takhle vysokého nebylo,“ přiznává Samková. A reprezentační trenér Marek Jelínek dodává: „Je to jako kdybyste skákali ze třetího patra, je to ojedinělé a dost nebezpečné.“ Více už k tomu prozradí v našem videu.