Stoch jako druhý skokan v historii vyhrál všechny závody Turné, Kožíšek opět nezabodoval

Stoch dnes díky skokům dlouhým 132,5 a 137 metrů zvítězil o 3,2 bodu před Norem Andersem Fannemelem. Vedl už po prvním kole, po kterém na něj nejvíce dotíral jeho krajan Dawid Kubacki. Ten na trenérovu žádost jako jediný ve druhém kole skákal z nižšího nájezdu a po skoku dlouhém 127,5 metru se propadl na devátou příčku.

Stochovi pak k udržení neporazitelnosti stačil pátý nejdelší skok druhého kola. "Chtěl jsem předvést své nejlepší skoky. Na vítězství jsem vůbec nehleděl. Nikdy na výhru nemyslím, není to rozumné. Vždycky koukám jen na své skoky," konstatoval Stoch. "Ale je jasné, že je to pro mě obrovská pocta, velká pocta pro celý tým," radoval se skromně.

K zápisu do historie vzápětí přišel třicetiletému hrdinovi osobně pogratulovat také dosud jediný absolutní král prestižní minisérie Hannawald. "Šílené. Jak z jiného světa," komentoval předtím Hannawald výkon svého následovníka jako expert Eurosportu.

Celkově Stoch vyhrál bezmála o sedmdesát bodů před Němcem Andreasem Wellingerem, který ve finále skončil třetí. "Tohle druhé místo je pro Ritschieho," jmenoval Wellinger týmového kolegu Richarda Freitaga, který byl až do pádu v prvním kole třetího závodu v Innsbrucku hlavním rivalem Stocha. "Před Kamilem nelze než smeknout, byl neskutečný. Jestli si to někdo zasloužil, tak on," dodal.

Fannemelovi vynesly povedené skoky v Bischofshofenu posun v celkovém pořadí ze sedmého místa až na třetí pozici. Japonce Džunšira Kobajašiho v součtu osmi skoků porazil o dvě desetiny bodu.

Z českých skokanů dnes závodil pouze Čestmír Kožíšek, který právě se Stochem prohrál vyřazovací duel v prvním kole a nebodoval. Po skoku dlouhém 113,5 metru obsadil dělenou 39. pozici. Díky tomu, že jako jediný český reprezentant postoupil do všech závodů, byl nejlepším Čechem i v celkovém pořadí Turné. Obsadil 35. pozici.