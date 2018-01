Cologna a Wengová vyhráli Tour de Ski, Nováková dojela třináctá, Jakš šestnáctý

Z Čechů byla nejlepší Petra Nováková, která doběhla v závěrečném stoupání do sjezdovky na Alpe Cermis ve Val di Fiemme třináctá. Martin Jakš byl šestnáctý.

Obhájkyně vítězství běžela dvě třetiny trati s Ingvild Östbergovou, která Tour vedla od druhé etapy, bok po boku, ale necelé dva kilometry před cílem Wengová nastoupila a krajance nadělila skoro 50 vteřin. Třetí skončila Jessica Digginsová z USA.

"V prudší pasáži jsem to zkusila, protože Ingvild vypadala silná. Bojovala jsem do poslední kapky sil, ale zvládla jsem to. Nevím, jestli jsem si zasloužila vyhrát, ale tahle etapa mi jednoduše sedí," řekla Wengová norské televizi NRK.

Šestadvacetiletá Wengová obhájila titul jako teprve druhá žena v jedenáctileté historii Tour de Ski. Před ní to dokázala pouze Polka Justyna Kowalczyková, která v letech 2010 až 2013 nenašla přemožitelku čtyřikrát za sebou.

Nováková na devítikilometrové finále volnou technikou vyrazila třináctá a na stejné pozici, její nejlepší v Tour v kariéře, i závod vyčerpaná dokončila. Druhá česká reprezentantka Kateřina Beroušková se do cíle vyšplhala na 32. místě a díky 24. času získala poprvé v kariéře body do SP.

Jednatřicetiletý Cologna se vydal na trať s více než minutovým náskokem a sólovou jízdou si vystoupal pro výhru. Trojnásobný olympijský vítěz navázal na vavříny z let 2009, 2011 a 2012 a se čtyřmi tituly se vyrovnal Kowalczykové.

Druhý skončil Nor Martin Johnsrud Sundby a třetí byl Kanaďan Alex Harvey. Obhájce titulu Sergej Usťugov z Ruska do závěrečné etapy nenastoupil.

Jakš se na trati průběžně posunul na čtrnácté místo, ale ve stoupání se před něj dostali Brit Andrew Musgrave a také Rus Denis Spicov. Z Čechů dojeli Petr Knop na 31. místě, Aleš Razým na 36. pozici a Michal Novák byl devětatřicátý.

Závodníci v letošní Tour de Ski absolvovali šest etap z původních sedmi. Plánované sprinty v Oberstdorfu odvála vichřice.