Další úspěch Ledecké. Ve sjezdu SP v Bad Kleinkirchheimu skončila sedmnáctá

Závod museli rakouští pořadatelé kvůli špatným podmínkám zkrátit, přesto Goggiaová vyhrála o více než sekundu. Ledecká měla odstup na vítězku 2,36 sekundy, zdržela ji velká chyba ve střední pasáži. Bez ní by mohla pomýšlet mnohem výš. "Ta chyba se stala, udělám všechno pro to, aby se příště, ať už tady nebo jinde, nestala. Tenhle kopec jsem vůbec neznala, takže jsem ráda, že jsem ho takhle v pohodě sjela a po chybě už ve zbytku trati tolik neztratila. Jela jsem docela dobře, teda aspoň si to myslím," uvedla v tiskové zprávě agentury Sportinvest.

V hodnocení sjezdu zůstala dvojnásobná mistryně světa na snowboardu devátá. Pozitivně hodnotila i čtyřiadvacáté místo ze superobřího slalomu ve středisku. "Podmínky byly trochu bojové, upravovali tady sjezdovku do poslední chvíle, pořád to měli rozbité. Nakonec se mi oba závody vydařily, ale pěkně to skákalo," řekla Ledecká.

Znovu vymění lyže za snowboard, příští týden nastoupí k dalšímu obřímu slalomu na prkně ve slovinském středisku Rogla, pak ji čekají závody v bulharském Bansku. "Přejedeme v rámci Rakouska o kousek dál na trénink, v pondělí možná budu mít den volna. Trenér chtěl, abych si po závodech odpočinula. Ale já jsem v pohodě, šla bych klidně trénovat, za mě dobrý," konstatovala Ledecká.

Stříbro k sobotnímu zlatu ze super-G přidala Brignoneová a bronz Fanchiniová věnovala nemocné sestře Eleně, jež má nádorové onemocnění a musela ukončit olympijskou sezónu. Emoce cloumaly celou italskou reprezentací.

"Za celý tým jsem strašně šťastná. A zvlášť velkou radost mám z výsledku Nadii. Prožila si těžké časy, zranění, nemoc sestry... Proto jsem jí říkala, že tohle vítězství je pro ni," řekla Goggiaová po třetím triumfu ve Světovém poháru.