Lyžařka Smutná doběhla třetí v La Diagonele

Smutná si vynahradila zklamání z předchozího Kaiser Maximilian Laufu, kde jí nejely lyže a obsadila šesté místo se ztrátou téměř šesti minut na Johanssonovou-Norgrenovou.

"Myslím, že Katka si musela spravit chuť po posledním závodě," uvedl v tiskové zprávě Lukáš Bauer, za jehož tým Smutná závodí. Medailista z mistrovství světa a olympijských her měl radost i z druhého místa Rusa Ilji Černousova, který nestačil jen na lídra seriálu Nora Torda Asleho Gjerdalena. "Pro náš tým je to další velký milník. Mít na stupních dva závodníky, to je bomba," uvedl Bauer.

Nejlepším českým mužem v cíli byl na 16. místě čtyřiačtyřicetiletý Stanislav Řezáč.