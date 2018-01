Šéf i kvočna. Bauer se učí nové role

Loni běžec na lyžích Lukáš Bauer uzavřel reprezentační kariéru a naplno se vrhl do řízení svého týmu, který se pere se světovou konkurencí v seriálu dálkových běhů. Nová životní etapa mu ale přichystala hned celou řadu nových rolí. A k tomu se snaží zcela nevypadnout ze závodního kolotoče.

„V tréninku jsem ale trošku zlenivěl," přiznává Bauer s úsměvem, ke kterému má po posledních závodech série Ski Classics důvod. Týmové jedničky Kateřina Smutná a Ilja Černousov dojíždějí na stupních vítězů a na nedělní Marcialonze ruský závodník dokonce triumfoval. A to lyžaře z Božího Daru naplňuje víc než vlastní výsledky.

„Priority mám jednoznačně nastavené. Zabezpečení týmu je číslo jedna, moje sportování a výsledky jsou vzadu. Dost často se mi stane, že stojím na startu a ještě se starám, aby měli závodníci z mého týmu všechno ošetřené. Ještě že neděláme biatlon a nemusím řešit, kdo kde nechal flintu," popisuje Bauer se smíchem.

Ještě loni v létě čtyřicetiletý veterán bílé stopy vlétl do přípravy s vervou a cítil slušný náběh formy. Pak ale prodělal boreliózu a tréninkový výpadek jeho výkonnost ovlivnil. Nehledě na všechny týmové role, v nichž během sezóny alternuje.

Ve stopě to často nejede

„Být jen velký šéf? To by bylo pěkné. K tomu jsem ale řidič, občasný servisman, testovač lyží, zkrátka kvočna pro všechno. Ve stopě pak často cítím, že to nejede, jak bych chtěl, že jsem unavený po všem zařizování. Úspěšné výsledky ostatních závodníků jsou ale perfektní odměnou," má jasno Bauer a věří, že se jeho tým předvede i 18. února na domácí Jizerské padesátce.

Už příští týden se pak ocitne v další nové roli. Poprvé od roku 1998 totiž bude sledovat zimní olympiádu jen jako divák a vyzkouší si i roli televizního komentátora pro stanici Eurosport. „Trochu to ve mně hlodalo, přece jen před olympijskou sezónou se zpravidla reprezentační kariéra neuzavírá. Už je to ale pryč. I tak se na olympiádu moc těším a doufám, že Petra Nováková, Martin Jakš nebo někdo další předvede solidní výsledek," uzavírá trojnásobný olympijský medailista.