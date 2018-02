Nor Forfang vládl skokanům ve Willingenu, Češi se opět neprosadili

Druhý závod Světového ve skocích na lyžích ve Willingenu vyhrál Nor Johann André Forfang a slaví první triumf v sezoně. Druhé místo dnes obsadil Polák Kamil Stoch a zajistil si prvenství v miniseriálu Willingen Five, navíc se ujal průběžného vedení v SP. Vojtěch Štursa i Roman Koudelka skončili v generálce na olympijské hry v Pchjongčchangu daleko za postupem do druhého kola.