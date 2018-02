Neprožívají ideální sezónu. Zatím. Ideální průlom by mohl nastat na olympiádě, která už za pár hodin pro české skokany v Jižní Koreji začíná. Nová helma, výbava, to byl zádrhel u Romana Koudelky. Přijde nyní restart? „Je to těžký, dal jsem tomu všechno, ale tak to v našem sportu je. Jak rychle to šlo dolu, tak rychle to může jít nahoru,“ je optimistou český skokan, který věří ve zlom. S čím má ale stále problém? Více uvidíte v našem videu.