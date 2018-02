Nejsem sprinter, budu to mít hodně těžké, smál se Bauer před premiérou v Ostravě

Soupeření na dvou 450metrových okruzích mezi vysokými pecemi ve Vítkovicích si znovu nenechá ujít vítěz prvních tří ročníků Dušan Kožíšek, který se nedostal na olympiádu do korejského Pchjongčchangu, chybět nebude ani mistr světa v běhu na 50 kilometrů z roku 2003 Martin Koukal.

„Závodníků z Čech se přihlásilo nejvíce v dosavadní historii, abnormálně moc máme také zahraničních běžců. Chybět nebude ani Nor Torjus Borsheim, který v roce 2015 ukončil vítěznou sérii Dušana Kožíška," uvedl organizátor ČEZ City Cross Sprint Martin Kráčalík. „A nadšený jsem z toho, že po šesti letech přemlouvání konečně přijal pozvání náš nejlepší český sprinter Lukáš Bauer, toho si velmi vážím," vtipkoval Kráčalík.

Nejúspěšnější český klasický lyžař v Ostravě studoval Technickou univerzitu, běžky si ale letos na cestu přibalil poprvé. „Zahraniční závodníci, kteří v Ostravě startovali si to velmi pochvalovali, zatímco já tenhle sprint vůbec neznal. Proto jsem si říkal, že bych to chtěl jednou zkusit. Nikdy jsem ale nepatřil mezi nejlepší sprintery a přechodem na maratónské trati se to rozhodně nezlepšilo. Mé šance vyhrát jsou proto velmi nízké," naznačil Bauer.

Vítězové sprintu si z Ostravy odvážejí skleněnou lyžařskou botu. Tři má Kožíšek, jehož nadvládu v roce 2015 ukončil Nor Borsheim. Loni ji získal Australan Phillip Bellingham. „K té krásné ceně pro vítěze jsem se dostal nejblíže asi na tiskové konferenci před závodem. Bohužel byla pro nejlepší ženu, tak nevím, co tím Martin chtěl naznačit," smál se Bauer při pohledu na skleněnou botu pro vítězku, která před ním stála na stole.

„Rád bych si ji odvezl. Klidně i tu ženskou, nějak bych už to doma vysvětlil. Nemám co ztratit, můžu jenom získat. Třeba můžu být ten černý petr, který ostatní rozhodí. Pokud se ale v mém rozběhu všichni nesloží k zemí, tak budu to mít hodně těžké," smál se Bauer.

Doprovodný program, ve kterém se kromě Bauera představí také moderní pětibojař Jan Kuf, lyžař Martin Koukal či paraglidista Stanislav Mayer, začíná v 15.45 hodin. Finálový závod odstartuje v 17.40 hodin.