Když se hryzne hrana. Ruský pád je minulostí, Češka žije Pchjongčchangem

Pád, rána do hlavy a prasklá helma, to si pamatuje také z minulé olympiády v Soči česká snowboardistka Šárka Pančochová. Rusko, to se psal rok 2014, teď žije česká medailová naděje rokem 2018 a Jižní Korejí. Má před sebou dvě disciplíny. „To se stává, že si člověk hryzne hranu. Rusko bylo trochu předimenzované,“ hází už za hlavu minulost a soustředí se na Pchjongčchang. Jaké s ním má zkušenosti, co vlastně natrénovala? Vše se dozvíte v našem videu.