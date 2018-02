Nečekaný povolávací rozkaz z Německa

Zranění jednoho vyslalo na olympiádu druhého. Kryštof Krýzl se zranil a místo v nominaci českých lyžařů získal Jan Hudec. V Mnichově obcházel doktory, ale dozvěděl se, že se má začít připravovat na Pchjongčchang. V Itálii řešil boty, chybí mu trénink do top formy, ale nehází flintu do žita. „Máme tři tréninky, zbytek přijde. Věřím, že všechno je naladěný,“ je optimistou lyžař, který nechce brát Jižní Koreu jako výlet. Co je jeho největším snem? Více se dozvíte ve videu.