Zamilovaný kajakář Dostál kvůli své přítelkyni křičí u televize

Budou to nervy! Kajakář Josef Dostál prožívá olympijské závody své přítelkyně víc než své vlastní. Dvoumetrový sportovec má tři medaile z olympiád. Boje lyžařky Kateřiny Pauláthové bude prožívat u televize, a bude se i řvát. „Pepa je motivátorem i vzorem, mám z něj respekt a obdivuji ho za to, co dokázal,“ přiznává čtyřiadvacetiletá česká reprezentantka. Jaké rady dostala na cestu do Jižní Koreje? Více se dozvíte ve videu.