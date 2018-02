Skoro všechno je pro mě noční můra, jsem zelenáč, směje se servisman Ledecké

Také on má velký podíl na výkonech Ester Ledecké. Začínal u ní jako lyžařský kouč, teď je Petr Kouřil servismanem, který se dvaadvacetileté české reprezentantce stará o lyže i snowboard. I on je tedy na olympiádě obojživelníkem. Jak se přeskakuje z jedné disciplíny do druhé? „Jsem zelenáč, učím se, je to pro mě výzva,“ přiznává Kouřil. Kolik hodin mu zabere příprava páru lyží, snowboardu? Vše se dozvíte ve videu.