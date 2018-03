Skikrosařka Kučerová skončila na SP v Rusku šestá

Kučerová se na Urale i podruhé dostala do malého finále, ale dnes v něm našla jen jednu přemožitelku a vylepšila sobotní osmou příčku. V obou startech po olympiádě tak byla lepší než na hrách v Pchjongčchangu, kde skončila čtrnáctá.

"Jsem spokojená, ale mrzí mě, že jsem nedala velký finále, protože jsem na to měla. Zkoušela jsem dávat rychlý stopy. V semíčku jsem si hlídala jednu holku a zleva přijela druhá. Vystrčila mě tam. Jinak dobrý, asi dobře lyžuju, chválí mě, takže jsem spokojená," řekla Kučerová ČTK.

Trenér Zdeněk Šafář uvedl, že zlepšené výkony Kučerové jsou důsledkem předolympijské přípravy v Japonsku. "Za podpory olympijského výboru, kterou jsme měli suprovou. Konečně se ukazuje, co všechno jsme nadřeli. Teď se to prodává a škoda, že to o kousíček nevyšlo na olympiádě," uvedl Šafář.

Pro zlato si dnes v Rusku dojela úřadující mistryně světa Švédka Sandra Näslundová, už jistá celková vítězka Světového poháru. Mezi muži dominoval Kanaďan Kevin Drury. Seriál vyvrcholí v sobotu 17. března v Megéve ve Francii.

"Už se těším na týden volna, protože už je to pro všechny dost náročné. Jsme měsíc na cestách a potřebuju si oddechnout," řekla Kučerová.