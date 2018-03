Rakušan Kriechmayr vyhrál v Aare po sjezdu i super-G

Kriechmayr oslavil v závěru sezony v dalším těsném závodu třetí letošní vítězství. Šestadvacetiletý Rakušan, jenž se o středeční výhru ve sjezdu dělil s krajanem Matthiasem Mayerem, porazil dnes druhého Itala Christofa Innerhofera o čtyři setiny.

"Už to stačilo. Byla to dlouhá sezona. Teď mi to sice jde hezky, ale jsem si jistý, že to tak bude i v příští sezoně. Jezdil jsem dobře celý rok, ale dělal jsem příliš chyb," zhodnotil ročník Kriechmayr. "Druhé místo v SP super-G je skvělé, Kjetil byl výborný. Třeba vyhraju příští rok," dodal.

O třetí místo se v dnešním závodu s odstupem osmi setin podělili Nor Aksel Lund Svindal a Němec Thomas Dressen. Jansrud ztratil na šesté příčce 19 setin.

"Byla to velice dobrá sezona. Začal jsem ji výhrou a dokázal jsem se ve většině závodů dostat na stupně vítězů," pochvaloval si Jansrud. "Ale jsem rád, že jsem rozhodl už v Kvitfjellu, když se podívám na ty dnešní výsledky," okomentoval těsný závod. V konečném pořadí disciplíny porazil Kriechmayra o 80 bodů.

Na trať se vydal i už jistý celkový vítěz Světového poháru Marcel Hirscher. Rakušan, jenž se specializuje na točivé disciplíny, zvládl trať solidně a obsadil desáté místo. Za vítězem zaostal o 43 setin.