Ledecká měla problém. Cítila jsem, že to nemá cenu, i kdybych měla vyhrát, vysvětlovala

Závod v super-G v Aare rozjela skvěle, ale z ničeho nic ve vzpřímené pozici vyjela z trati. Co se stalo? divili se fanoušci. Na vysvětlení si museli počkat. Dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká přiznala, že kvůli bolavým zádům to na trati vzdala. Po sjetí svahu se opírala o hůlky a schody k autu scházela opatrně. Doufala, že nejde o nic vážného. A stále uvažovala o tom, že se už v sobotu představí ve finále SP na snowboardu ve Winterbergu.

Dvaadvacetiletá Ledecká cítila záda ráno při rozjíždění, ale řekla to jen trenéru Ondřeji Bankovi a rozhodla se neobtěžovat fyzioterapeuta Jakuba Marka. "Protože jsem vyhodnotila, že to není zas tak hrozné, že to snad půjde. Nechtěla jsem zmatkovat. Těsně před startem by s tím nic neudělal. Zadýchala jsem si do břicha, na startu jsem se rozcvičovala a předpokládala, že to bude jakžtakž," řekla Ledecká.

Překvapivá vítězka olympijského super-G v Pchjongčchangu vystartovala a jela výborně. Na prvním mezičasu měla na vítězku Sofii Goggiaovou ztrátu devíti setin, což byl pátý nejlepší výsledek, ale vzápětí z trati vyjela. "Cítila jsem, že to nemá cenu. I kdybych měla vyhrát, tak mi to za to nestojí," konstatovala Ledecká.

Následek náročného programu?

Bolest zad se stupňovala od první branky. "Už v první zatáčce, v které měly ostatní holky problémy. A když jsem najížděla do druhé průjezdné brány, tak jsem si říkala, že to nemá cenu. Nerada bych, aby to přerostlo v něco většího," uvedla.

Se zády má Ledecká problémy dlouhodobě. Před čtyřmi lety na olympiádě v Soči kvůli vyhřezlé plotýnce nezískala medaili a od té doby pravidelně cvičí. Záda ji bolela i na korejské olympiádě před super-G. Nedokázala říct, jestli je nyní problém stejný. "Těžko se mi poznává, v jakých místech to bylo na olympiádě, protože už je to dlouhá doba. Tohle nemůžu srovnávat s olympiádou, je to daleko lepší," řekla.

Bolest může být následkem náročného programu. Vrcholně jezdí na lyžích i na snowboardu a před cestou do Aare ještě v sobotu startovala na prkně a zajistila si celkový triumf v paralelních disciplínách SP. "Bylo toho hodně a vím, že když se jde takhle rychle ze snowboardu na lyže, tak záda cítím," řekla Ledecká. m

Už spěchala na snowboard

Přesto ale nyní z Aare spěchala zase na snowboard. Autem jela na letiště do Östersundu, letí do Amsterdamu a autem zamíří do německého Winterbergu, kde je v sobotu paralelní slalom, poslední závod SP. "Uvidím, jak se budu cítit, jak se to vyvine. Můžu se brzy cítit líp. Strašně ráda bych si tam zazávodila," uvedla Ledecká.

Ač superobřím slalomem skočil Světový pohár, lyže ještě neodloží. Po zastávce příští týden v Česku vyrazí třeba do Francie. Přemluvila kouče Tomáše Banka a doufá, že se umoudří i záda. "Bude to mít smysl, když se budu cítit dobře. Předpokládám, že tohle nebude nadlouho, akorát si záda potřebují odpočinout," doufala.

Jezdit chce do půlky dubna, především slalomy a obří slalomy, aby si do další zimy zlepšila FIS body a tím startovní pozici. I když... "Pro mě to není až tak o bodech, já to mám tak nastavené," doplnila Ledecká, že jednoduše miluje závody.