Kožíšek na letech v Planici skončil po prvním kole, vyhrál Polák Stoch

Čestmír Kožíšek obsadil v prvním kole závodu Světového poháru v letech na lyžích v Planici 34. místo. Jediný český zástupce doletěl na mamutím můstku na 199,5 metru a k postupu do finálového kola mu chybělo 10,4 bodu. Předposlední individuální závod sezóny vyhrál už jistý držitel křišťálového glóbu Kamil Stoch z Polska. Připsal si třicáté vítězství ve Světovém poháru.

Stoch v prvním kole skočil 245 metrů stejně jako Nor Robert Johansson, ale dostal téměř o pět bodů více. Johansson v neděli vyhrál lety doma ve Vikersundu, avšak ve Slovinsku v druhém kole klesl z druhého místa až za medailové příčky.

Největším Stochovým soupeřem tak byl Forfang, který s polským skokanem prohrál o 3,7 bodu. Třicetiletý Stoch vyhrál osmý závod SP v sezóně, na planickém mamutím můstku triumfoval po sedmi letech.

Závod nevyšel Gregoru Schlierenzauerovi, který ve čtvrteční kvalifikaci skočil 253,5 metru, ale po dopadu si hrábl rukama do sněhu a jeho skok tudíž nemohl být uznán jako vyrovnaný světový rekord. V druhém soutěžním kole Rakušan nedoplachtil ani na dvousetmetrovou hranici a skončil až osmadvacátý.

Kožíšek doletěl na 199,5 metru a k postupu do finálového kola mu chybělo 10,4 bodu. Nejlepší český skokan v sezoně tak další body do SP nepřidal a už ani nepřidá. Sobota je totiž v Planici vyhrazena soutěži družstev a v neděli bude létat jen nejlepší třicítka Světového poháru. Do ní měli čeští závodníci v nepovedené olympijské sezoně daleko.